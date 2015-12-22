Рада рассмотрит вопросы по проекту госбюджета на 2016 год (прямая трансляция)

Об этом говорится в повестке дня Рады. В частности, депутаты планируют рассмотреть проект постановления №3000-П об особенностях процедуры рассмотрения законопроектов, связанных с принятием проекта закона о государственном бюджете на 2016 год, проект постановления №3000-П1 об особенностях процедуры рассмотрения и принятия проекта закона о государственном бюджете на 2016 год.

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Также народные депутаты планируют рассмотреть вопрос о включении в повестку дня сессии и направлении на вывод Конституционного суда проекта закона №3524 о внесении изменений в Конституцию (относительно правосудия).

Также депутаты планируют рассмотреть законопроект №3632 о детенизации рынка азартных игр и обеспечении доходами бюджета с целью выполнения социальных обязательств.