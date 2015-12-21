Корбан: Депутаты от УКРОПа не поддерживают изменения в Конституцию по судебной системе

Об этом на своей странице в Facebook заявляет лидер УКРОПа Геннадий Корбан.

Завтра на рассмотрение парламента выносятся поправки в Конституцию, которые позволят президенту в течение двух лет контр... Опубликовано Gennady Korban 21 декабря 2015 г.

"Пикантность ситуации состоит в том, что текстуально проект судебной реформы Порошенко практически на 99% идентичен аналогичным предложениям Виктора Януковича 2013-го года. И цели у обоих президентов тоже идентичны. Первое – показать европейским экспертам свою «демократичность» и «прогрессивность». Второе – использовать сам факт подачи законопроекта как инструмент в торгах за контроль над судебной системой", - заявляет Корбан.

Читайте такжеСуд объявил перерыв в деле Корбана до 23 декабря По его словам, для Порошенко судебная реформа стала не самоцелью, а элементом публичных торгов со всеми: судьями, прокурорами, политическими союзниками и оппонентами.

"Дело в том, что уже практически два года украинские судьи являются заложниками президента. Он не назначает новых судей, коалиция не рассматривает продление полномочий судьям, которые уже давно закончились. В результате безалаберности власти сотни судей и кандидатов находятся в подвешенном состоянии. Например, я знаю, что в стране есть несколько районных судов, где нет ни одного действующего судьи: один уже ушел на пенсию, у второго закончился пятилетний срок, а вакансия третьего не заполняется. И поправки в Конституцию прописаны так, что даже после того, как Рада их примет, судьи еще два года будут находится в подвешенном состоянии. Они будут проходить типа «переаттестацию»", - пишет Корбан.

Он отмечает, что за этот период Порошенко хочет "сломать судебную систему под себя" и поставить ее под личный контроль.

"Ярким примером тому является Черниговский новозаводской районный суд", - считает лидер УКРОПа.

По словам Корбана, после этих поправок Верховным судьей станет сам Порошенко – как минимум на два ближайших года, а все остальные судьи будут "послушно договариваться".

"В нормальной стране роль президента при назначении судей является исключительно церемониальной, и на это, в том числе, указывают эксперты Венецианской комиссии в промежуточном выводе к законопроекту. Народные депутаты от партии УКРОП не будут поддерживать эти изменения в Конституцию. Мы призываем всех честных парламентариев присоединиться к бойкоту", - говорится в сообщении.

"Поскольку если голосование произойдет, один человек-президент получит неограниченные функции как Верховного обвинителя, так и Верховного судьи, что недопустимо в парламентско-президентской республике. Считаем, что проект нового судоустройства в стране должен быть написан людьми, не имеющими отношения ни к одной из ветвей власти - профессионалами, юристами, адвокатами, патриотами, которых в Украине более, чем достаточно", - заявил лидер УКРОПа.