Президент анонсирует подписание ряда документов с НАТО, которые усилят обороноспособность Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Енсом Столтенбергом сегодня в Брюсселе.

Порошенко убежден, что после реализации мероприятий в рамках Дорожной карты по оборонно-техническому сотрудничеству между Украиной и НАТО, подписанной сегодня в Брюсселе, Украина будет иметь существенный рост поддержки Альянса.

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«Мы планируем подписать еще несколько документов, которые направлены на усиление обороноспособности Украины», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 декабря, в рамках посещения президентом Украины штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе была подписана Дорожная карта по оборонно-техническому сотрудничеству между Украиной и НАТО.

Документ определяет основные меры сотрудничества в интересах развития потенциала Украины в сфере вооружения и военной техники, достижения взаимосовместимости с силами НАТО в этой области, а также оказания помощи Украине по переходу на технические стандарты Альянса.