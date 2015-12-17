Порошенко: Украина готова к участию в саммите НАТО в Варшаве

16:47, 17 декабря 2015
Политика
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Президент Петр Порошенко подтвердил готовность Украины принять участие в саммите НАТО в Варшаве и в других мероприятиях НАТО в 2016 году.

порошенко нато / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сегодня в Брюсселе.

«Мы очертили планы на будущее, разговаривали о наших дальнейших шагах в сотрудничестве, обсудили проведение саммита НАТО в Варшаве», - отметил он.

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«Я подтвердил готовность украинской стороны принять участие в мероприятиях НАТО в 2016 году», - добавил Порошенко, подчеркнув, что Украина конкретными шагами прокладывает путь для реализации взаимосовместимости с силами НАТО.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря во время визита в Киев президент Польши Анджей Дуда высказался за присутствие Украины на саммите НАТО в Варшаве.

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