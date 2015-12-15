Джемилев: оккупанты открыто обвиняют крымских татар в связях с турецкой разведкой
Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев заявляет, что в Крыму оккупационные "власти" Российской Федерации начали обвинять крымских татар в принадлежности к турецкой разведке.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на ежегодной встрече Меджлиса крымскотатарского народа с главами дипломатических миссий в Украине.
В частности, Джемилев рассказал, что после инцидента с нарушением российским самолетом воздушного пространства Турции в Крыму началась "дикая антитурецкая вакханалия".
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"В Крыму десятки семей турок, в том числе находящихся в браке с крымскими татарами, подвергаются депортации. Все бизнесмены, имеющие деловые отношения с турецкими фирмами, находятся на грани разорения", - отметил Джемилев.
Лидер крымскотатарского народа заявил, что ныне самопровозглашенные "власти" на полуострове открыто в прессе обвиняют крымских татар, и особенно студентов, которые обучались в Турции, в том, что они находятся под влиянием турецкой разведки.
"А это, по меньшей мере, 500 молодых людей", - сказал Джемилев.
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