Пилота сбитого Су-24 застрелил гражданин Турции - посол РФ

Как передает Hürriyet Daily News, об этом заявил посол России в этой стране Андрей Карлов.

Говоря о смерти одного из двух пилотов сбитого самолета, Карлов заявил, что в российского военного стрелял гражданин Турции Алпарслан Челик.

"Это Алпарслан Челик, который стрелял в нашего пилота. Он вышел перед камерами и сделал заявление, а затем показал часть парашюта. Он свободно говорил по-турецки", - сказал Карлов, добавив, что отец Челика является "бывшим мэром".

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Дипломат заявил, что группа представителей прессы, которые "наверное, случайно были там, где наш самолет был сбит, с профессиональным оборудованием", сняли группу людей, стрелявшую в российского пилота.

По его словам, было "легко определить, что главарь бандитов, сделавший заявление, был не сирийским гражданином, а турецким".

Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

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Согласно заявлению турецких военных, перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его экипаж 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства. В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.

Один из двух пилотов сбитого самолета Олег Пешков умер после катапультирования, однако второй был спасен и доставлен на российскую военную базу в Сирии. Тело погибшего Турция передала России, впоследствии оно с почестями было доставлено в РФ. В то же время в результате обстрела вертолета, выполнявшего в Сирии спасательную операцию по поиску пилотов Су-24, погиб и российский морской пехотинец Александр Позынич.

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