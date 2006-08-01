Представитель вдовы Гонгадзе в суде считает сегодняшние заявления ”пиар-акцией”

Валентина ТЕЛИЧЕНКО - представитель интересов вдовы Георгия Гонгадзе Мирославы ГОНГАДЗЕ в суде – считает сегодняшние заявления исполнительного директора Фонда общественных свобод Бориса БЕРЕЗОВСКОГО Александра ГОЛЬДФАРБА “пиар-акцией Фонда БЕРЕЗОВСКОГО”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ТЕЛИЧЕНКО заявила, комментируя заявление А.ГОЛЬДФАРБА о том, что он предоставил в распоряжение Генеральной прокуратуры Украины показание свидетеля, который утверждает, что убийство Г.Гонгадзе вроде бы было совершено по заказу нынешнего председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА в сговоре с председателем российской финансово-промышленной структуры “Альфа-групп” Михаилом ФРИДМАНОМ. По его словам, свидетель, который предоставил эти показания в письменном виде под присягой, не является гражданином Украины, и находился в США. Имя свидетеля А.ГОЛЬДФАРБ не назвал.

В.ТЕЛИЧЕНКО отметила, что обнародованные А.ГОЛЬДФАРБОМ сообщения не являются неожиданностью, поскольку по ее словам, подобного рода информация уже три года есть в Интернете, а именно – письмо какого-то работника правоохранительных органов США Роберта ЛЕВИНСОНА, который занимается проблемами преступности на территории РФ. В этом письме, заметила В.ТЕЛИЧЕНКО, говорится о том же, что сегодня рассказал на пресс-конференции А.ГОЛЬДФАРБ.

В то же время В.ТЕЛИЧЕНКО считает, что «информация в таком количестве, безусловно, должна помочь следствию».

При этом адвокат добавила, что обнародование этой информации со стороны людей Б.БЕРЕЗОВСКОГО - «это не больше. чем пиар-акция Фонда БЕРЕЗОВСКОГО». При этом В.ТЕЛИЧЕНКО выразила обеспокоенность тем, что эта информация со стороны Фонда Б.БЕРЕЗОВСКОГО появилась именно тогда, когда в Украине происходит политический кризис.

В.ТЕЛИЧЕНКО также отметила, что для нее является странным тот факт, что Р.ЛЕВИНСОН вышел именно на Фонд Б.БЕРЕЗОВСКОГО, а на несколько ее писем не ответил. Хотя она является непосредственно лицом, которое представляет в суде интересы пострадавшей стороны, то есть М.ГОНГАДЗЕ.