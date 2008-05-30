Шуфрич назначил Гелетею бой на завтра

Завтра предварительно в 13.00 состоится поединок между народным депутатом от Партии регионов Нестором ШУФРИЧЕМ и начальником Управления государственной охраны Валерием ГЕЛЕТЕЕМ.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Н.ШУФРИЧА Людмила ЩЕРБАНЬ.

Она заметила, что поединок состоится по адресу ул. Коминтерна, 4 в Школе олимпийского резерва.

В то же время она заметила, что В.ГЕЛЕТЕЙ должен подтвердить готовность выйти на поединок.

Вчера Н.ШУФРИЧ попросил В.ГЕЛЕТЕЯ не беспокоиться о том, что регионала «надо будет приводить» на «дуэль» в спортивный зал.

«Я приду сам, - заявил ШУФРИЧ в комментарии УНИАН. - А он пусть наберется смелости, не прикрывается своими подчиненными, натянет перчатки, засунет себе в рот капу, натянет памперс и выходит на поединок».

Ради того, чтобы дуэль все же состоялась, Н.ШУФРИЧ готов даже отказаться от требования, которое выдвигал раньше, о том, чтобы В.ГЛЕТЕЙ до начала поединка написал заявление об отставке, которое в случае проигрыша начальника Госохраны будет передано на подпись Президенту Виктору ЮЩЕНКО.

“Пусть В.ЮЩЕНКО сам (по итогам поединка) убедится в том, какие "профессионалы" его окружают", - заявил народный депутат.

Ранее в комментарии для газеты «Сегодня» начальник Госохраны В.ГЕЛЕТЕЙ заявил: «Хотите, чтобы наш поединок с ШУФРИЧЕМ состоялся, возьмите его за руки и приведите в спортзал (желательно в обеденный перерыв, поскольку я госслужащий), и позвоните мне на мобильный. На протяжении 30-40 минут я приеду. Но наш поединок должен быть именно таким, которым его предложил ранее сам ШУФРИЧ, а именно - боем без правил, а не таким, которым он сейчас его предлагает».

Кроме того, В.ГЕЛЕТЕЙ сказал, что не будет, как этого хочет Н.ШУФРИЧ, писать Президенту заявление об отставке, поскольку и сам уйдет из УГО, если проиграет Н.ШУФРИЧУ, поскольку для него было бы неприемлемым оставаться на своем посту. "Но этого не произойдет. Пусть, кстати, придет к нам на тренировку в УГО, и самый слабый из наших бойцов ему уши надерет", - сказал В.ГЕЛЕТЕЙ.