В ВАСУ выступили против тотальной переаттестации всех судей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил председатель Высшего админсуда Александр Нечитайло.

По его словам, нецелесообразно проводить аттестацию тех судей, которые за десятилетия работы не имеют никаких жалоб в свой адрес.

Читайте такжеВенецианская комиссия считает нецелесообразным увольнение всех судей в Украине

По мнению Нечитайло, при определении, кого аттестовать, а кого нет, необходимо изучать досье судьи, и если в нем есть какая-то негативная информация, например, жалобы или отменены решения, то такие судьи должны проходить процедуру переаттестации.