В ВАСУ выступили против тотальной переаттестации всех судей
17:21, 28 октября 2015Политика
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В Высшем административном суде Украины выступают против тотальной переаттестации всех судей.
В ВАСУ считают, что нецелесообразно проводить аттестацию тех судей, на которых не жаловались / insight-ukraine.org
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил председатель Высшего админсуда Александр Нечитайло.
По его словам, нецелесообразно проводить аттестацию тех судей, которые за десятилетия работы не имеют никаких жалоб в свой адрес.
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По мнению Нечитайло, при определении, кого аттестовать, а кого нет, необходимо изучать досье судьи, и если в нем есть какая-то негативная информация, например, жалобы или отменены решения, то такие судьи должны проходить процедуру переаттестации.
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