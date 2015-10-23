Венецианская комиссия подтвердила право Украины провести полное обновление судей

Венецианская комиссия дала положительные заключения разработанным изменениям в Конституцию Украины, которые обеспечат реформу судебной системы и полную перезагрузку всех судей. Об этом сегодня после заседания Венецианской комиссии сообщил Министр юстиции Павел Петренко.

Венецианская комиссия постановила, что полное обновление судебной системы возможно лишь в исключительном случае через утверждение изменений к основному закону страны. Вместе с тем эксперты ВК предостерегли от мгновенного увольнения всех судей.

Назначение судей через публичные конкурсы не будет противоречить основным стандартам Европейского Союза. При этом, в случае создания новой структуры судов, доступ к судейской системе должны иметь как старые судьи, так и те, кто ранее не работали в системе. Они на равных условиях во время открытого конкурса будут определяться, кто победит и займет должность судьи.

«В своем заключении ВК отметила, что во время реорганизации судебной системы и создание новой модели судебной системы государство имеет право осуществить набор судей. Действующие судьи имеют право принять участие в этом процессе, но фактически через этот набор открывается возможность к обновлению судебной системы», - отметил глава Минюста.

По его словам, практика Венецианской комиссии всегда заключалась в максимальной защите судебного иммунитета и невозможности увольнения судей. Сейчас же они изменили свою практику, понимая ту ситуацию, в которой оказалась наша страна, а также то, что без радикальных изменений и обновления судебной системы о других реформах можно даже не говорить.

Министр юстиции также сообщил, что эксперты комиссии призвали обеспечить доступ граждан к судам.

«Специализированные суды усложняют доступ человека к правосудию, когда гражданин должен пройти несколько звеньев обжалования для того, чтобы получить окончательное решение суда. Позиция Венецианской комиссии заключалась в том, что Украина должна упростить судебную систему и убрать дуализм кассационных инстанций, которыми у нас являются Верховный суд и специализированные суды», - проинформировал Павел Петренко.

Третьей позицией Венецианской комиссии стала необходимость убрать политическое влияние со стороны других ветвей власти на карьеру судьи.

«Никто, ни парламент, ни президент не должны влиять на карьеру, на назначения, увольнения судей. Это будет независимый орган, который в своем большинстве будет состоять из самих судей», - отметил Министр юстиции.

При этом он подчеркнул, что позитивные выводы экспертов Венецианской комиссии стали возможными в том числе и благодаря консолидированной позиции относительно предложенных изменений всех ветвей украинской власти.

«Сейчас задача Конституционной комиссии и ее состав, в который входят все политические партии, представленные в парламентской коалиции, сформировать консолидированный пакет изменений», - отметил Петренко.

Министр юстиции напомнил, что правительство сформировало концепцию судебной реформы, которую направил Конституционной комиссии, и фактически все положения этой концепции получили одобрение ВК.