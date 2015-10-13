Состояние здоровья Мосийчука позволяет держать его под стражей - медслужба СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Даниленко заявил сегодня на заседании Апелляционного суда Киева, который рассматривает жалобу на арест Мосийчука.

По словам Даниленко, на момент составления справки, 5 октября, состояние здоровья Мосийчука было удовлетворительным. “Я считаю, что состояние здоровья позволяет держать его под стражей... Потому что, если бы были угрозы его жизни, он бы первым предоставил справку, что Мосийчук не может быть заключен”, - сказал майор медслужбы СБУ.

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Как сообщал УНИАН, 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука.

На заседании ВР было продемонстрировано снятое скрытой камерой видео с участием якобы Мосийчука, где речь шла о возможности решения бизнес-вопросов за деньги. Через некоторое время его задержали в здании ВР.

18 сентября Печерский райсуд Киева вынес решение об избрании Мосийчуку меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября. Адвокаты депутата обжаловали это решение.

8 октября Мосийчуку вызвали врачей “скорой” в Апелляционный суд, где рассматривалась его жалоба на меру пресечения в виде ареста.

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявлял, что у Мосийчука существенно ухудшилось состояние здоровья, и находиться под стражей для него очень опасно.

Позже Ляшко заявлял, что Мосийчука госпитализировали «в больницу скорой помощи, и состояние его здоровья тяжелое”.

Сегодня, 13 октября, Мосийчука доставили на заседание Апелляционного суда.