Арестованного радикала Мосийчука привезли на обследование в одну из киевских клиник - источник

Арестованного народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука, который заявил об ухудшении состояния здоровья, доставили на обследование в киевскую клинику имени Шалимова.

Об этом УНИАН сообщил источник в Службе безопасности.

Читайте такжеЗащита Мосийчука будет ходатайствовать, чтобы его лечили в госпитале СБУ

По словам собеседника агентства, после сегодняшнего судебного заседания Мосийчук не был доставлен ни в следственный изолятор СБУ, ни в госпиталь СБУ. Его отвезли на обследование в клинику имени Шалимова.

Как сообщал УНИАН, Мосийчуку сегодня вызвали врачей «скорой» в Апелляционный суд, где рассматривалась его жалоба на меру пресечения в виде ареста до 15 ноября.

По словам лидера Радикальной партии Олега Ляшко, Мосийчук будет доставлен в лечебное учреждение для обследования.

Он заявил, что у Мосийчука существенно ухудшилось здоровье и находиться под стражей для него очень опасно.

Адвокаты Мосийчука заявили, что будут ходатайствовать, чтобы депутата лечили в госпитале СБУ.

Справка УНИАН. 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука.

На заседании ВР было продемонстрировано видео с участием якобы Мосийчука, снятое скрытой камерой. На видео речь шла о возможности решения бизнес-вопросов за деньги.

Читайте такжеМосийчука с заседания суда увезла "скорая"

Спустя некоторое время его задержали в здании ВР.

Согласно информации ГПУ, Мосийчук подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса.

18 сентября Печерский райсуд Киева вынес решение об избрании Мосийчуку меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября. Адвокаты депутата обжаловали это решение.