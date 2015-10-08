Арестованного радикала Мосийчука привезли на обследование в одну из киевских клиник - источник
По словам собеседника агентства, после сегодняшнего судебного заседания Мосийчук не был доставлен ни в следственный изолятор СБУ, ни в госпиталь СБУ.
Арестованного народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука, который заявил об ухудшении состояния здоровья, доставили на обследование в киевскую клинику имени Шалимова.
Об этом УНИАН сообщил источник в Службе безопасности.
Читайте такжеЗащита Мосийчука будет ходатайствовать, чтобы его лечили в госпитале СБУ
По словам собеседника агентства, после сегодняшнего судебного заседания Мосийчук не был доставлен ни в следственный изолятор СБУ, ни в госпиталь СБУ. Его отвезли на обследование в клинику имени Шалимова.
Как сообщал УНИАН, Мосийчуку сегодня вызвали врачей «скорой» в Апелляционный суд, где рассматривалась его жалоба на меру пресечения в виде ареста до 15 ноября.
По словам лидера Радикальной партии Олега Ляшко, Мосийчук будет доставлен в лечебное учреждение для обследования.
Он заявил, что у Мосийчука существенно ухудшилось здоровье и находиться под стражей для него очень опасно.
Адвокаты Мосийчука заявили, что будут ходатайствовать, чтобы депутата лечили в госпитале СБУ.
Справка УНИАН. 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука.
На заседании ВР было продемонстрировано видео с участием якобы Мосийчука, снятое скрытой камерой. На видео речь шла о возможности решения бизнес-вопросов за деньги.
Читайте такжеМосийчука с заседания суда увезла "скорая"
Спустя некоторое время его задержали в здании ВР.
Согласно информации ГПУ, Мосийчук подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса.
18 сентября Печерский райсуд Киева вынес решение об избрании Мосийчуку меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября. Адвокаты депутата обжаловали это решение.