Реакция российских политиков на перенос псевдовыборов на Донбассе

Решение главарей боевиков "ЛНР" и "ДНР" о переносе выборов на 2016 год дает перспективу мирного урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, заявил член комитета Совета Федерации России по международным делам Олег Морозов, пишет ТАСС.

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Готовность перенести выборы в "ДНР" и "ЛНР" на более поздний срок говорит о намерении предпринимать "дальнейшие шаги по политическому урегулированию ситуации на юго-востоке Украины", считает Морозов.

"То, что такое решение принято, это, безусловно, очень позитивный сигнал", - отметил сенатор, добавив, что боевики на Донбассе "действуют строго в рамках того, что предписано минскими соглашениями".

"Вторая часть этого вопроса тоже безоговорочна - как можно говорить о каких-либо выборах, не приняв решения об амнистии тех людей, которые вынуждены были взять в руки оружие", - утверждает Морозов.

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"При наличии встречных действий, которые будут четко соответствовать минским соглашениям, можно говорить о позитивных перспективах политического урегулирования в этом регионе", - заключил Морозов.

В свою очередь глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками РФ Леонид Слуцкий заявил, что перенос выборов на Донбассе "демонстрирует волю "ДНР" и "ЛНР" к выполнению минских договоренностей".

Напомним, ранее 6 октября на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе представители боевиков Денис Пушилин и Владислав Дейнего согласились перенести местные "выборы" на 2016 год.