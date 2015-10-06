Боевики "ДНР и "ЛНР" согласились перенести "выборы" на Донбассе и выдвинули Украине условия

Об этом говорится в заявлении боевиков Дениса Пушилина и Владислава Дайнего, сообщает один из сайтов сепаратистов.

"Мы с удовлетворением отмечаем, что предложение "ЛНР" о переносе выборов на Донбассе на 21 февраля 2016 года при условии полного выполнения Киевом политических пунктов "Минска-2" учтено "Нормандской четверкой". Мы изучили заявления и рекомендации госпожи Меркель и господина Олланда по итогам Парижского саммита 2 октября. Провели сегодня здесь, в Минске консультации с представителями ОБСЕ и России. Получили указания от наших лидеров А. Захарченко и И. Плотницкого", - говорится в заявлении боевиков.

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Отмечается, что боевики согласились перенести "выборы" с 18 октября и 1 ноября на следующий год.

Боевики заявили, что "за это время Украина будет обязана выполнить все взятые на себя по Минским соглашениям обязательства. А именно: предоставить Донбассу особый статус, не допустить преследования и наказания лиц – участников событий на территории Донецкой и Луганской областей, а также переголосовать поправки в Конституцию в новой, согласованной с нами редакции".

Как сообщал УНИАН, накануне президент Украины Петр Порошенко провел встречу с лидерами фракций в Верховной Раде и заявил, что 6 октября боевики объявят об отмене псевдовыборов 18 октября и 1 ноября

Напомним, 2 октября в Париже состоялась встреча лидеров Украины, Франции, Германии и РФ по ситуации на Донбассе.

Порошенко по ее итогам заявил, в частности, участники отметили недопустимость проведения псевдовыборов 18 октября и 1 ноября на Донбассе и достигли договоренностей, что такие выборы должны проходить исключительно по украинским законам.

В свою очередь президент Франции Франсуа Олланд заявил: во время переговоров стороны договорились, что для проведения выборов в так называемых ДНР и ЛНР "будет принят отдельный закон".



