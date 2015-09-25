Завтра на сессии ООН Порошенко и Дуда проведут первую встречу

Кроме Петра Порошенко, польский президент также проведет встречи с лидерами Казахстана, Венгрии и премьером Новой Зеландии, передает Польское радио. Как отметил министр в Канцелярии президента Кшиштоф Щерский, на сессии Генассамблеи ООН "Анджей Дуда выступит третьим выступающим после президента США Барака Обамы, но перед президентом Китая и президентом России. Частью визита является усиление польского присутствия в системе Объединенных Наций, и это выступление в ключевой момент сессии является важным сигналом". Чиновник добавил, что это выступление будет нести фундаментальный месседж на тему "мира и соблюдения международного права".

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Отметим, что Петр Порошенко на Генассамблее проведет около десяти встреч с лидерами других государств, а также 27 сентября выступит на саммите устойчивого развития, а 29 сентября - на пленарных дебатах. Примечательно, что Петр Порошенко на Генассамблее не планирует встречаться с президентом России Владимиром Путиным.