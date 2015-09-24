Порошенко на Генассамблее ООН не планирует встречаться с Путиным - источник
14:49, 24 сентября 2015Политика
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Президент Петр Порошенко в рамках 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН не планирует встречаться с президентом России Владимиром Путиным.
REUTERS
Об этом журналистам сообщил осведомленный источник в дипломатических кругах.
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"Двусторонние встречи не планируются", - сообщил источник, отвечая на вопрос о возможности проведения встречи Петра Порошенко с Владимиром Путиным.
Между тем, как сообщает издание The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента США Барака Обамы, он намеревается провести двустороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Нью-Йорке во время Генассамблеи ООН.
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