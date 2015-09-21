В Украине к концу года будет 10 тысяч патрульных полицейских - Аваков

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД, об этом он сказал сегодня во время церемонии открытия пункта приема анкет кандидатов в патрульную полицию г. Черкассы.

Аваков подчеркнул, что к концу марта следующего года подразделения патрульной полиции должны заработать во всех городах страны.

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Министр отметил, что к началу прошлого года в Украине было 170 тысяч милиционеров, а теперь будет 152 тысячи сотрудников Национальной полиции. Кроме того, количество патрульных полицейских к концу года составит 10 тысяч человек.

"Я считаю, что к марту по всей стране будет работать патрульная полиция, во всех городах. И к этому моменту начнут идти следующие: дорожная полиция, которая заменит ГАИ, вместо участковых будут новые полицейские, новая уголовная служба, новые следователи", – подчеркнул Аваков.