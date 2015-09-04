Рада приняла закон о проведении первых местных выборов в объединенных общинах 25 октября

За закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты об организации проведения первых выборов местных советов и сельских, поселковых, городских голов" (№3008) проголосовали 227 народных депутатов из 299, зарегистрированных в сессионном зале.

Читайте такжеВ "ЛНР" заявили, что готовы обсуждать с Киевом вопрос проведения выборов на Донбассе

Как отметил председатель комитета Рады по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич, согласно закону, в случае принятия сельскими, поселковыми, городскими советами решения о добровольном объединении территориальных громад и в случае поддержки такого объединения на местном референдуме, сельский, поселковый, городской голова тергромады обращается к Совету министров АР Крым, областной государственной администрации с предложением обратиться в ЦИК относительно принятия решения о назначении первых выборов депутатов и соответствующих голов.

В свою очередь Совет министров АРК или облгосадминистрация в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об объединении тергромад просит Центральную избирательную комиссию принять решение о назначении первых выборов.

ЦИК может назначить первые местные выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов и сельских, поселковых, городских голов на 25 октября 2015 года.

Такие выборы проводятся в порядке и в сроки, установленные законом о местных выборах, с рядом особенностей.

Также устанавливается, что ЦИК в день назначения первых выборов местных советов и сельских, поселковых, городских голов путем принятия соответствующего решения объявляет о начале избирательного процесса первых таких выборов. В случае необходимости Центризбирком пересматривает количество одномандатных территориальных избирательных округов и размер денежного залога.

Устанавливается также, что территориальная избирательная комиссия, согласно закону о местных выборах, образует одномандатные избирательные округа в порядке, предусмотренном законом о местных выборах, но не позднее чем за 35 дней до дня голосования.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.