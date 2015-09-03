МИД: За местными выборами в Украине будут наблюдать 700 представителей ОБСЕ

Об этом на брифинге сообщила спикер МИД Марьяна Беца.

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"По приглашению Украины Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и Конгресс местных и региональных властей Совета Европы приняли решение направить в Украину такие наблюдательные миссии: 31-го августа в Киев прибыла передовая группа Бюро по демократическим институтам ОБСЕ с целью подготовки развертывания наблюдательной миссии. Предполагается развертывание 600 краткосрочных и 100 долгосрочных наблюдателей. Бюро конгресса местных и региональных властей Совета Европы приняло решение сформировать миссию наблюдателей, которая будет находиться в нашем государстве с 22 по 26 октября. Также Европейским парламентом прорабатывается решение о направлении наблюдателей", - отметила Беца.