Туск призвал власти Украины скорее выполнить условия для получения безвизового режима

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Брюсселе после завершения встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

Читайте такжеЮнкер обещает способствовать положительному решению о безвизовом режиме для Украины

По словам Дональда Туска, вопрос либерализации визового режима был одной из тем переговоров.

"Мы обсудили, как Украина выполняет Соглашение об ассоциации, особенно в части либерализации визового режима. Мы хотим видеть свободное передвижение между Украиной и Европой лучше раньше, чем позже. Поэтому я призываю президента Порошенко быстрее продвигаться в этом вопросе", - сказал президент ЕС.

Кроме того, по его словам, стороны обсудили внутреннюю ситуацию в Украине, включая приближающиеся выборы. "Я приветствую прогресс по внесению поправок в Конституцию, которые позволят провести децентрализацию, и призываю Украину быстро продвигаться вперед в сфере проведения судебной реформы", - сказал Дональд Туск.

Как сообщал УНИАН, Петр Порошенко 18 августа заявил, что Украина передала Еврокомиссии отчет о выполнении Плана действий по либерализации визового режима и ожидает положительную рекомендацию относительно введения безвизового режима.

Справка УНИАН. Диалог между ЕС и Украиной относительно визовой либерализации начался 29 октября 2008 года. План действий по визовой либерализации был представлен Украине 22 ноября 2010 года. В 2013 году Украина завершила так называемую первую фазу имплементации Плана действий по либерализации визового режима и с сентября 2014 года имплементирует вторую фазу - выполняет те законодательные акты и решения, которые были приняты.