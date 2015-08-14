Порошенко внес в Раду законопроекты о реформе системы исполнения судебных решений

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Законопроекты «Об исполнительном производстве» и «Об органах и лицах, которые осуществляют принудительное исполнение судебных решений и решений других органов» предусматривают внедрение комбинированной системы исполнения решений путем модернизации службы государственных исполнителей и основания института частных исполнителей, что является новшеством в украинском законодательстве, определяют основы организации и деятельности по принудительному исполнению решений государственными и частными исполнителями, их задачи и правовой статус и тому подобное, говорится в сообщении.

В проекте закона «Об исполнительном производстве» реализованы качественно новые процедурные механизмы выполнения решений, информируют в пресс-службе. Так, законопроектом предусматривается формирование открытого Единого реестра должников, вводится автоматизация процедур исполнения решений путем электронной регистрации документов, полного фиксирования процессуальных решений и исполнительных действий в автоматизированной системе, оптимизируются сроки проведения исполнительных действий, ужесточается ответственность должника по исполнительному производству, существенно повышаются размеры штрафов, налагаемых исполнителем, определяется перечень вопросов, которые не могут выполняться частными исполнителями, и тому подобное.

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Также вводится институт судебного контроля над исполнением решений, что обеспечит полноценную реализацию права человека на справедливый суд, поскольку исполнение судебного решения является неотъемлемым элементом права на судебную защиту, предусмотренного статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Комментируя внесение указанных законопроектов, заместитель главы Администрации президента Украины и координатор Совета по вопросам судебной реформы Алексей Филатов отметил: «Обеспечение своевременного принудительного исполнения судебных решений и решений других органов, повышение эффективности исполнительного производства и реорганизация системы исполнения судебных решений является одним из приоритетных заданий в рамках реализации судебной реформы, ведь сегодня доля реального исполнения судебных решений чрезвычайно низкая. Внесенный в Верховную Раду пакет законопроектов, разработанный совместно народными депутатами, экспертами Министерства юстиции Украины и Совета по вопросам судебной реформы, направлен на исправление этой ситуации и выполнение обязательств государства по обеспечению права каждого на справедливый суд».

Проекты законов «Об исполнительном производстве», «Об органах и лицах, которые осуществляют принудительное исполнение судебных решений и решений других органов» и проект закона о внесении изменения в Налоговый кодекс Украины зарегистрированы в парламенте по номерам 2506а, 2507а, 2508а, соответственно.

Законопроекты были разработаны с целью комплексного реформирования сферы исполнения судебных решений и решений других органов и выполнения Стратегии реформирования судоустройства, судопроизводства и смежных правовых институтов на 2015 – 2020 годы, утвержденной указом президента Украины от 20 мая 2015 года № 276, отметили в пресс-службе