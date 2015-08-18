Порошенко: Украина передала ЕК финальный отчет о выполнении Плана по визовой либерализации

Об этом президент Петр Порошенко сказал во время телефонной беседы с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

Читайте такжеВ Брюсселе довольны выполнением Украиной рекомендаций относительно безвизового режима с ЕС

По словам Петра Порошенко, в соответствии с решениями саммита Украина-ЕС, который состоялся в Киеве в апреле, Украина 17 августа передала в ЕК финальный отчет о выполнении рекомендаций Плана действий по либерализации ЕС визового режима для граждан Украины и ожидает положительную рекомендацию относительно введения безвизового режима.

В ответ Жан-Клод Юнкер заверил, что ЕК выполнит свою часть обязательств, и на основе оценки достигнутого Украиной прогресса к 15 декабря представит соответствующие рекомендации на рассмотрение стран Евросоюза.

Также Петр Порошенко и Жан-Клод Юнкер выразили обеспокоенность обострением ситуации на Донбассе и осудили обстрел боевиками мирных жителей под Мариуполем.

Кроме того, собеседники обсудили пути обеспечения выполнения Россией Минских договоренностей.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-секретарь ЕК Анника Брейдтхардт заявила, что Порошенко и Юнкер договорились до конца августа встретиться в Брюсселе.

Справка УНИАН. Диалог между ЕС и Украиной относительно визовой либерализации начался 29 октября 2008 года. План действий по визовой либерализации был представлен Украине 22 ноября 2010 года. В 2013 году Украина завершила так называемую первую фазу имплементации Плана действий по либерализации визового режима, и с сентября 2014 имплементирует вторую фазу - выполняет те законодательные акты и решения, которые были приняты.