Порошенко одобрил стратегию реформирования судоустройства на 2015-2020 годы

Текст указа обнародован на официальном сайте главы государства.

Указ предусматривает принятие Стратегии реформирования судоустройства, судопроизводства и смежных правовых институтов на 2015-2020 годы и взятие к сведению одобренного Советом по вопросам судебной реформы Плана действий по реализации положений стратегии.

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Кабинету министров поручено определить механизм внедрения плана действий и информировать ежегодно, до 1 апреля, о состоянии выполнения плана.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.