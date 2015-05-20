Порошенко одобрил стратегию реформирования судоустройства на 2015-2020 годы
18:46, 20 мая 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О Стратегии реформирования судоустройства, судопроизводства и смежных правовых институтов на 2015-2020 годы".
Указ вступает в силу со дня его опубликования / m.knews.kg
Текст указа обнародован на официальном сайте главы государства.
Указ предусматривает принятие Стратегии реформирования судоустройства, судопроизводства и смежных правовых институтов на 2015-2020 годы и взятие к сведению одобренного Советом по вопросам судебной реформы Плана действий по реализации положений стратегии.
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Кабинету министров поручено определить механизм внедрения плана действий и информировать ежегодно, до 1 апреля, о состоянии выполнения плана.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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