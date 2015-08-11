Сытник обещает, что Национальное антикоррупционное бюро начнет свою работу с октября

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции, на которой был представлен отчет о первых месяцах деятельности Бюро (апрель-август 2015 года).

"С самого начала после моего назначения я заявил о том, что мы планируем начинать работу, то есть расследования, в октябре 2015 года. Еще раз подчеркиваю, что от этого обещания я не отказываюсь... 25 августа начинается тренировка первых детективов, и 1 октября мы будем готовы приступить к работе", - сказал Сытник.

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Он также отметил, что на сегодняшний день в штат Бюро "зачислено 15 работников, кроме заместителей директора". "Еще по трем кандидатам продолжается специальная проверка. По 7 должностям объявлен повторный конкурс", - сказал директор и добавил, что повторный конкурс касается таких должностей, как, в частности, руководитель оперативно-технического управления.

Говоря о конкурсе на должности детективов, Сытник отметил, что он проходит в 4 этапа: тестирование на знание кандидатами законодательства Украины, которое с 2,5 тыс. человек прошли лишь около 980 человек; тестирование на общие способности, успешно прошли 222 кандидата; психологическое тестирование, которое было завершено накануне.

С 13 августа, отметил Сытник, начинаются собеседования для определения победителей.

Он также напомнил, что 7 августа приняли присягу первые лица из Управления спецопераций НАБУ. "На эти должности назначены люди, которые не только имеют достаточную физическую подготовку, но и имеют навыки развития таких специальных подразделений", - отметил Сытник.

Он также отметил, что отчет накануне был направлен в Верховную Раду, президенту, правительству и в Совет общественного контроля при НАБУ.

Кроме того, как сказал Сытник, 2 сентября в Украину должна прибыть мониторинговая миссия, которая проверит состояние создания Антикоррупционного бюро.

Сытник выразил опасения, что к 1 октября, когда НАБУ должен начать свою работу, может быть создана специальная антикоррупционная прокуратура, которая должна осуществлять надзор за проведением досудебного расследования детективами НАБУ.

“Я надеюсь, что этот вопрос будет в ближайшее время решен. И 2 сентября к нам приезжает мониторинговая миссия, которая будет проверять состояние создания Бюро и выполнение тех мероприятий, которые предусмотрены в программе введения безвизового режима”, - сказал директор Бюро.