В Антикоррупционном бюро принесли присягу первые работники Управления спецопераций
Первые работники Управления специальных операций принесли присягу лиц начальствующего состава перед директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАБУ.
"Заместитель директора НАБУ Анатолий Новак и избранные по результатам открытого конкурса Олег Клекота и Виталий Ивченко поклялись, осознавая свою высокую ответственность, всегда оставаться преданными народу Украины, неуклонно соблюдать Конституцию и законы, уважать и охранять права, свободы и законные интересы человека и гражданина, честь государства, быть честными, добросовестными и дисциплинированными, хранить государственную и другую охраняемую законом тайну", - говорится в сообщении.
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Принося присягу, Сытник заявил: "Когда эти ребята будут вести по коридорам коррупционера, каждый должен знать, что приложил к этому свои усилия. Я хочу, чтобы каждый сотрудник Бюро понимал, что имеет отношение к правоохранительной работе. Все мы работаем ради единого результата".
Директор НАБУ также подчеркнул, что "эти люди – первые три человека, которые станут опорой Бюро в будущем".
"Сегодняшнее событие – это наш посыл обществу о том, что до октября мы настроены создать очень серьезную силовую группу", - подчеркнул Сытник.