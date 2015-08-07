В Антикоррупционном бюро принесли присягу первые работники Управления спецопераций

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАБУ.

"Заместитель директора НАБУ Анатолий Новак и избранные по результатам открытого конкурса Олег Клекота и Виталий Ивченко поклялись, осознавая свою высокую ответственность, всегда оставаться преданными народу Украины, неуклонно соблюдать Конституцию и законы, уважать и охранять права, свободы и законные интересы человека и гражданина, честь государства, быть честными, добросовестными и дисциплинированными, хранить государственную и другую охраняемую законом тайну", - говорится в сообщении.

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Принося присягу, Сытник заявил: "Когда эти ребята будут вести по коридорам коррупционера, каждый должен знать, что приложил к этому свои усилия. Я хочу, чтобы каждый сотрудник Бюро понимал, что имеет отношение к правоохранительной работе. Все мы работаем ради единого результата".

Директор НАБУ также подчеркнул, что "эти люди – первые три человека, которые станут опорой Бюро в будущем".

"Сегодняшнее событие – это наш посыл обществу о том, что до октября мы настроены создать очень серьезную силовую группу", - подчеркнул Сытник.