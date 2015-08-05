Президент Польши заявил о необходимости участия Варшавы в мирных переговорах по Украине
Польша, а также другие соседи Украины должны быть привлечены к переговорам по разрешению конфликта на Донбассе.
Об этом заявил новоизбранный президент Польши Анджей Дуда в интервью польскому агентству РАР, пишет Европейская правда.
"Считаю, что в долгосрочной перспективе, если мы ищем длительного мирного решения, мирные переговоры должны проходить в другом формате", - сказал он.
"Имею надежду, что эти разговоры будут проводиться с участием Польши и других соседей Украины. Длительный мир может обеспечить только широкая мирная конференция", - отметил Дуда.
Читайте такжеДуда может вести более активную политику по Украине - эксперт
По его мнению, лучшим вариантом разрешения конфликта было бы восстановление старых границ, поскольку они были гарантией европейского порядка. Замороженный конфликт, по словам президента, может привести к фатальным последствиям.
"Польша должна поддерживать Украину по-разному. Я не говорю о финансовой поддержке, но и о помощи в строительстве государственных институтов", - отметил Дуда.
При этом он признал, что Польша не хотела бы иметь плохих отношений с кем-либо из соседей, в том числе с Россией.
"Ситуация действительно сложная. И мы никогда не пойдем сознательно на ухудшение отношений", - подчеркнул Дуда.
Как сообщал УНИАН, ранее Варшава предлагала "веймарский" формат" переговоров относительно конфликта в Украине при участии Польши, Германии и Франции.