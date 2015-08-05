Президент Польши заявил о необходимости участия Варшавы в мирных переговорах по Украине

Об этом заявил новоизбранный президент Польши Анджей Дуда в интервью польскому агентству РАР, пишет Европейская правда.

"Считаю, что в долгосрочной перспективе, если мы ищем длительного мирного решения, мирные переговоры должны проходить в другом формате", - сказал он.

"Имею надежду, что эти разговоры будут проводиться с участием Польши и других соседей Украины. Длительный мир может обеспечить только широкая мирная конференция", - отметил Дуда.

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По его мнению, лучшим вариантом разрешения конфликта было бы восстановление старых границ, поскольку они были гарантией европейского порядка. Замороженный конфликт, по словам президента, может привести к фатальным последствиям.

"Польша должна поддерживать Украину по-разному. Я не говорю о финансовой поддержке, но и о помощи в строительстве государственных институтов", - отметил Дуда.

При этом он признал, что Польша не хотела бы иметь плохих отношений с кем-либо из соседей, в том числе с Россией.

"Ситуация действительно сложная. И мы никогда не пойдем сознательно на ухудшение отношений", - подчеркнул Дуда.

Как сообщал УНИАН, ранее Варшава предлагала "веймарский" формат" переговоров относительно конфликта в Украине при участии Польши, Германии и Франции.