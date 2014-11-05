Польша предлагает новый "веймарский" формат переговоров по конфликту в Украине

Об этом Схетына сказал в опубликованном сегодня интервью Gazeta Wyborcza.

"Каждый серьезный разговор о будущем Украины и на тему поиска ответа, как завершить конфликт, должна происходить за нашего участия. Разговор без Польши об Украине - то же самое, если бы в вопросе Ливии, Алжира, Туниса, Марокко разговаривать без участия Италии, Франции и Испании", - сказал он.

Схетына выразил мнение, что украинский кризис лучше урегулировать с участием представителей Польши, Германии и Франции.

Читайте такжеПутин выбрал себе роль лидера униженного государства вместо сотрудничества - Схетына"Лучше украинские проблемы решать в «веймарском формате» - Польша, Германия и Франция - потому что мы имеем больше знаний и опыта", - сказал он.

Схетына напомнил, что по инициативе предыдущего министра иностранных дел РП Радослава Сикорского, главы МИД Германии и Франции согласились приехать в Киев в феврале этого года для проведения переговоров с экс-президентом Виктором Януковичем, а сами переговоры закончились подписанием соглашения между властью и оппозицией.

"Им удалось завершить кровопролитие, когда снайперы стреляли в беззащитных демонстрантов. Они остановили еще большую трагедию, потому что Янукович потерял контроль над ситуацией. Это был крупнейший успех Запада в Украине в этом году", - сказал Схетына.

Как сообщал УНИАН, ранее в этом году польские СМИ и оппозиция неоднократно критиковали власть за то, что Польша осталась в стороне переговоров об урегулировании ситуации в Украине.

В сентябре президент РП Бронислав Коморовский отмечал, что Польша не должна навязывать Украине свои услуги в вопросе восстановления мира на Донбассе.

После оккупации Россией Крыма состоялось несколько раундов переговоров в нескольких форматах, среди которых, "женевский" - с участием США, ЕС, Украины и России, "нормандский" - с участием Германии, Франции, Украины и России, и "минский" - с участием России, Украины, представителей ЕС и ОБСЕ.

В начале сентября в Минске стороны договорились о прекращении боевых действий на Донбассе, но этой договоренности не выполняют контролируемые Россией боевики, которые продолжают атаковать позиции украинских военных, и вопреки договоренностям провели так называемые «выборы» органов власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской «народных республик».