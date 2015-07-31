Гройсман прогнозирует, что изменения в Конституцию депутаты могут принять в начале сентября

Об этом он написал на своей странице в соцсети. Владимир Гройсман отметил: "Конституционный суд признал законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти" соответствующим требованиям Основного Закона". "Судьи тщательно рассмотрели каждый пункт проекта изменений, и признали их правомерность. Таким образом, законопроект будет возвращен в Верховную Раду для принятия окончательного решения", - отметил спикер парламента.

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"Я еще раз хочу поблагодарить Рабочую группу, которая работала над этим документом, Венецианскую комиссию, народных депутатов, и надеюсь, что уже в начале сентября мы сможем вынести законопроект на голосование в сессионный зал", - написал Владимир Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 16 июля направила в КС проект изменений в Конституцию (относительно децентрализации власти) для получения заключения относительно соответствия требованиям статей 157 и 158 Конституции.

Сегодня, 31 июля, КС обнародовал заключение по законопроекту, признав его соответствующим Конституции Украины и не направленным на ликвидацию независимости или на нарушение территориальной целостности Украины.