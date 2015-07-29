Зал заседаний СБ ООН превратился в зал стыда России - постпред Украины

22:54, 29 июля 2015
Политика
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Зал заседаний Совета безопасности Организации Объединенных Наций превратился в зал стыда России.

REUTERS

Об этом глава представительства Украины при ООН Юрий Сергеев написал в Twitter.

"Голосование: вето Чуркина. Зал Совета безопасности ООН превратилась в зал стыда России", - написал Сергеев.

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Ранее УНИАН сообщал, что Россия заблокировала резолюцию СБ ООН о создании трибунала по MH17.

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