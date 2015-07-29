Зал заседаний СБ ООН превратился в зал стыда России - постпред Украины
22:54, 29 июля 2015Политика
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Зал заседаний Совета безопасности Организации Объединенных Наций превратился в зал стыда России.
REUTERS
Об этом глава представительства Украины при ООН Юрий Сергеев написал в Twitter.
"Голосование: вето Чуркина. Зал Совета безопасности ООН превратилась в зал стыда России", - написал Сергеев.
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Голосування: вето Чуркіна. Зала #РБООН ПЕРЕТВОРИЛАСЯ НА ЗАЛУ СОРОМУ РОСІІ
— Yuriy Sergeyev (@Yuriy_Sergeyev) July 29, 2015
Ранее УНИАН сообщал, что Россия заблокировала резолюцию СБ ООН о создании трибунала по MH17.
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