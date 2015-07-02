Суд отменил залог подозреваемому в убийстве Бузины Полищуку, он взят под стражу

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня было принято на судебном заседании по ходатайству прокуратуры Киева.

В постановлении говорится, что срок ареста Полищука в течение 60 дней засчитывается с даты задержания, а именно с 18 июня.

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"Применить к подозреваемому Полищуку меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога сроком на 60 дней. Срок содержания под стражей Полищуку считать с момента задержания, то есть с 18.06.2015 года", - говорится в постановлении суда.

Как сообщал УНИАН, Бузину застрелили 16 апреля на улице Дегтярёвской в Шевченковском районе столицы возле дома, где он жил.

По подозрению в убийстве Бузины были задержаны двое киевлян – Андрей Медведько и Полищук. Через некоторое время был задержан третий подозреваемый, которого вскоре отпустили. Имя третьего подозреваемого представители правоохранительных органов не назвали.

Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте Полищука и Медведько на два месяца.

Но 23 июня Полищук вышел на свободу после того, как за него внесли залог в размере 5 млн грн.