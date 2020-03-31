Кто голосовал за законопроект об открытии рынка земли в Украине (список)

Результаты поименного голосования во втором чтении и в целом за законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

В ночь на вторник, 31 марта, депутаты Верховной Рады приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.

Как свидетельствуют результаты поименного голосования, опубликованные на сайте Верховной Рады, за принятие законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10) во втором чтении и в целом проголосовали 259 народных депутатов.

"Против" были 24 парламентария, "воздержались" - 3, "не голосовали" - 29. Всего были зарегистрированы 315 нардепов.

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Фракция политической партии "Слуга народа" (количество депутатов 248): за - 206; против - 2; воздержались - 2, не голосовали - 3; отсутствуют - 35.

Фракция политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (количество депутатов 44): за - 0; против - 2; воздержались - 0; не голосовали - 23; отсутствуют - 19.

Фракция политической партии "Европейская солидарность" (количество депутатов 27): за - 23; против-1; воздержались - 0; не голосовали - 0; отсутствуют - 3.

Фракция политической партии ВО "Батькивщина" (количество депутатов 24): за - 0; против - 12; воздержались - 0; не голосовали - 0; отсутствуют - 12.

Депутатская группа "За будущее" (количество депутатов 22): за - 0; против - 2; воздержались - 1; не голосовали - 1; отсутствуют - 18.

Внефракционные количество депутатов 21): за - 5; против - 4; воздержалось - 0; не голосовали: 2; отсутствуют - 10.

Фракция политической партии "Голос" (количество депутатов 20): за - 13; против - 0; воздержались - 0; не голосовали - 0; отсутствуют - 7.

Депутатская группа "Доверие" (количество депутатов 17): за - 12; против - 1; воздержались - 0; не голосовали - 0; отсутствуют - 4.

Голосование за закон об отрытии рынка земли в Украине

Как сообщал УНИАН, ночью 31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.