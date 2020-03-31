Рада приняла закон о введении рынка земли с июля 2021 года
Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта во втором чтении и в целом проголосовали 259 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Как указано в сравнительной таблице ко второму чтению законопроекта, приобретать право собственности на земучастки сельхозназначения с 1 июля 2021 года могут исключительно физлица-граждане Украины. При этом объемы концентрации на одно физлицо не должны превышать 100 гектар.
С 1 января 2024 года сельхозземли смогут приобретать юридические лица (зарегистрированные в Украине и участники которых граждане Украины), размер концентрации - до 10 тыс. га.
Запрещается продажа земель иностранцам, юрлицам с иностранными акционерами и юрлицам, бенефициаров которых невозможно установить или бенефициары которых зарегистрированы в офшорных зонах, а также лицам, против которых действуют специальные экономические и прочие санкции.
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При этом закон запрещает продажу сельхозземель коммунальной и государственной собственности.
Согласно документу, расчеты, связанные с уплатой цены земельных участков сельскохозяйственного назначения, осуществляются в безналичной форме.
Также закон поручает Кабинету Министров Украины в шестимесячный срок со дня опубликования разработать и утвердить порядок финансовой поддержки граждан и юрлиц (в том числе фермерских хозяйств) для приобретения земельных участков сельхозназначения, а также внести изменения в бюджет для создания Фонда развития сельских территорий.
Как сообщал УНИАН, 13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10).
Согласно прогнозам Всемирного банка, открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долларов.