Полторак: армия должна быть готова к отпору на всех направлениях, а не угадывать, куда пойдет Путин

Об этом он сказал в среду в Брюсселе накануне участия в заседании Комиссии Украина-НАТО, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Нам не надо думать, как будет действовать Путин, нам не надо пытаться угадывать, нам надо готовить свои Вооруженные Силы, чтобы они были готовы для любого варианта, потому что если угадывать, куда он пойдет - на Харьков или Запорожье, Мариуполь или на Волноваху, то эффективность такой работы будет нулевая", - сказал министр.

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"Мы должны готовить определенные резервы на всех направлениях для того, чтобы на случай агрессии дать соответствующий отпор", - подчеркнул он.