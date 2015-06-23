Эксперты рассказали о миллионных доходах Насирова и Ликарчука, а также семей Матиоса и Авакова

Среди правоохранителей и судей самыми богатыми являются председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров, который задекларировал в 2014 году доход 4,8 миллиона гривень и его заместитель Константин Ликарчук с 2,9 миллионами гривень, а также министр внутренних дел Украины Арсен Аваков – более одного миллиона гривень.

Об этом сказал координатор проекта «Декларации без декораций», старший аналитик Transparency International Украина Дмитрий Якимчук на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Он напомнил, что все государственные служащие Украины обязаны до 1 апреля каждого года обнародовать свои декларации с указанием доходов, имущества и единовременных расходов, превышающих 80 тысяч гривень. По его словам, Transparency International Украина проанализировали около 250 деклараций чиновников за 2014 год, особое внимание уделив анализу около 70-ти деклараций правоохранителей и судей.

Якимчук отметил, что самый большой совокупный доход имели члены семей заместителя Генерального прокурора Украины Анатолия Матиоса – более 34 миллионов гривень, Арсена Авакова - 25 миллионов 338 тысяч 646 гривень и судьи Конституционного суда Украины Николая Мельника - 3 миллиона 243 тысячи 280 гривень.

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Он добавил, что самый маленький доход в 2014 году, согласно декларациям, имели работники государственных служб - первый заместитель председателя миграционной службы Юрий Сергиенко (94731 грн), заместитель председателя исполнительной службы Павел Коцюбинский (103396) и председатель Государственной пенитенциарной службы Владимир Палагнюк (114489 гривен).

Эксперт отметил, что самую большую зарплату имели в 2014 году: Насиров, который тогда еще не был председателем Государственной фискальной службы - 4 757 040 гривень, Ликарчук - 2 103 619, судья Конституционного суда Украины Петр Стецюк - 430401, заместитель председателя Верховного суда Анатолий Ярема - 391 150 и судья КС Виктор Шишкин - 444 779.

Якимчук отметил, что у судей Конституционного суда Украины «одна из самых больших зарплат среди звена правоохранительных органов - средняя зарплата судьи Конституционного суда составляет 321 тысячу 687 гривень, но при этом двое судей КС не имеют жилья совсем и некоторые не имеют автомобилей».

Якимчук сообщил, что самые большие дивиденды, проценты получили первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский (ранее Свинарчук) – 914 тысяч и Ликарчук – 427 285 гривень. По его словам, самые крупные подарки, призы, выигрыши получили: министр обороны Степан Полторак - более 464 тысяч, члены семьи судьи КС Михаила Гультяя - 30 тысяч гривень.

Якимчук сообщил, что Гладковский (Свинарчук) лидирует среди самых больших владельцев жилой площади – от задекларировал 2,2 тысячи квадратных метров жилья. Самую большую сумму на счетах в банке имеет секретарь СНБО Александр Турчинов - 11,4 миллиона, а самое большое количество автомобилей задекларировала жена заместителя министра внутренних дел Василия Паскала – Mitsubishi Pajero, Mercedes-Benz и две Chevrolet Niva.

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Председатель правления Transparency International Андрей Марусов отметил, что декларации служащих часто являются недоступными для широкой общественности. По его словам, им пришлось отправлять запрос в прокуратуру, чтобы некоторые министерства и государственные агентства, наконец, нас услышали и предоставили декларации своих руководителей. При этом эксперт напомнил, что до недавнего времени в Украине чиновник не нес никакой ответственности за недостоверность представленной в декларации информации, а теперь, согласно новым изменениям в законопроект «О предотвращении коррупции», предоставление недостоверных данных в декларациях может расцениваться как незаконное обогащение и карается лишением свободы на срок до двух лет. Также чиновники высшего ранга в декларации должны указывать не только имущество, которое оформлено на них лично, но и то, которым они реально пользуются. Марусов отметил, что пока не вступила в действие норма закона, по которой все декларации служащих будут собираться в открытом электронном Едином государственном реестре.

В свою очередь руководитель департамента коммуникации Transparency International Украина Ольга Тимченко сообщила на пресс-конференции, что недавно ТІ Украина подала против Кабинета министров два судебных иска, которые касаются грубого нарушения антикоррупционного законодательства при формировании общественной части конкурсной комиссии Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. По ее словам, выборы в руководство государственного органа, который будет заниматься независимым контролем за декларациями государственных служащих, должны пройти максимально прозрачно и без каких-либо манипуляций, а не так как это происходило при формировании конкурсной комиссии.

В заключении Антикоррупционной неправительственной организации Transparency International Украина отмечается, что «расходы украинских чиновников, работающих в правоохранительных органах и высших судебных инстанциях, часто превышают их доходы, а зарплата чиновника не соответствует стилю жизни «на широкую ногу». «Около трети деклараций полны математических просчетов, ошибок или несогласованностей. Все это указывает на то, что чиновники даже с многолетним опытом работы в органах власти, так и не привыкли заполнять декларации и относятся к декларированию своих доходов безответственно», - сказано в заключении.