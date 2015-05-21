С 2016 года декларации украинских чиновников хотят сравнивать с их стилем жизни

Об это сообщил журналистам министр юстиции Украины Павел Петренко.

«Наша совместная задача, и я думаю, что мы с ней справимся, это до конца текущего года обеспечить функционирование этого органа (Национального агентства по предотвращению коррупции), и чтобы со следующего года все госслужащие всех уровней – начиная от премьер-министра и министров, и заканчивая руководителем районной администрации, налоговой или таможни, подавали свои декларации в электронном виде», - сказал Петренко.

Министр также сообщил, что также со следующего года на основании деклараций чиновников будет осуществляться мониторинг стиля их жизни, чтобы «нечистые на руку» чиновники, живущие не по доходам, были уволены или привлечены к ответственности.

Петренко напомнил, что это одна из задач Национального антикоррупционного бюро как правоохранительного органа и Национального антикоррупционного агентства как превентивного органа в борьбе с коррупцией.

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Как сообщал УНИАН, в начале июля 2014 года Кабинет министров Украины принял антикоррупционную стратегию до 2017 года. Как заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, представляя стратегию, возобновить экономический рост в стране невозможно без реального эффективного удара по основному препятствию на пути реформ – коррупции, и правительство уже рассматривает 10 конкретных шагов в рамках этой стратегии.

14 октября 2014 года Верховная Рада приняла Закон Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», после чего было создано само бюро как правоохранительный орган, задачей которого является противодействие криминальным коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами, которые представляют угрозу национальной безопасности.

Впоследствии, в марте этого года, правительство создало еще одни, превентивный орган, - Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. 22 апреля Кабмин начал конкурс на назначение руководства этого нацагентства.