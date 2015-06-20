Порошенко просит КС признать неконституционным закон о лишении Януковича звания президента

"Поскольку закон, конституционность которого оспаривается, не имеет нормативного характера, Верховная Рада, приняв его, действовала вопреки нормам Конституции Украины, а значит, это противоречит ч.2 ст.19 КУ, которая обязывает парламент действовать на основании и в рамках полномочий и способом, предусмотренным КУ, в связи с этим прошу признать закон Украины "О лишении Януковича звания президента Украины" от 4 февраля 2015 года таким, который не соответствует Конституции Украины, то есть, неконституционным", - говорится в представлении Порошенко.

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В представлении президент также подчеркивает, что, согласно Конституции, в компетенцию парламента не входит решение вопроса о лишении звания президента Украины, поэтому Верховная Рада Украины превысила свои конституционные полномочия.

При этом отмечается, что звание президента Украины охраняется законом и сохраняется за ним пожизненно, если только он не был отстранен от должности в порядке импичмента.

"Таким образом, Конституцией Украины установлен единственный случай лишения звания президента Украины, и не предусмотрено принятие ни одним органом власти отдельного акта в какой-либо форме о лишении звания президента Украины", - указывается в представлении.

Вместе с тем Порошенко отмечает, что для лишения звания президента необходимо вносить изменения в Конституцию.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 4 февраля приняла закон "О лишении Виктора Януковича звания президента Украины".

Как отмечается в пояснительной записке, «установлено, что Янукович своими действиями узурпировал власть и привел к подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины, а также противоправному нарушению прав и свобод человека».

«В связи с тем, что действующее законодательство содержит пробелы в части правовых последствий самоустранения гражданина Украины от исполнения полномочий президента Украины, а также совершения им действий, угрожающим управляемости государства, территориальной целостности и суверенитету Украины, массовому нарушению прав и свобод граждан, есть острая необходимость принятия данного законопроекта, который лишил бы Януковича звания президента Украины», - сказано в документе.

17 июня парламентская газета «Голос Украины» опубликовала подписанный президентом Петром Порошенко Закон «О лишении В.Януковича звания президента Украины».

Справка УНИАН. 21 февраля 2014 года бывший президент Янукович самоустранился от исполнения своих конституционных полномочий и сбежал в Россию. Это состоялось после нескольких месяцев акций протеста в Украине, которые закончились кровопролитием.