Рада усовершенствовала процесс оформления субсидий населением

Соавтором законопроекта №2676 стал народный депутат Олег Кулинич из депутатской группы «Партия Возрождения».

Олег Кулинич считает принятие законопроекта революционным с точки зрения справедливого начисления субсидий для украинцев. По мнению нардепа, парламент наконец-то смог победить абсурдные ограничения правительства.

«Сегодня огромная проблема - штрафы за оформление субсидий. Лишь 15% граждан заполнили эти документы без ошибок. Это означает, что чиновник в регионе считает ошибку сознательным, и человек должен будет вернуть государству субсидию в двойном размере. Поскольку критерии определения сознания или бессознательности совершения ошибки нет, соответствующее постановление оставляло простор для манипулирования со стороны чиновника», - пояснил необходимость принятия такого документа Олег Кулинич.

«За» законопроект проголосовали 229 народных депутатов, что, по мнению Кулинича, свидетельствует о том, что оппозиция способна заставлять власть признавать свои ошибки и добиваться результата.

«Субсидия для многих людей сегодня фактически является единственным способом выжить в тех сложных экономических условиях, которые сложились в стране. Поэтому нашей миссией было заставить Верховную Раду установить социальную справедливость, что мы и сделали». – подытожил Олег Кулинич.