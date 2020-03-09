В Нидерландах завершился первый день слушаний в рамках судебного процесса по делу MH17

Следующее заседание продолжится завтра, 10 марта, с представления прокурорами состояния дел в расследовании катастрофы самолета.

В Нидерландах завершен первый день слушаний в рамках заседания Окружного суда Гааги по делу о сбитии самолета "Малайзийских авиалиний" рейса МН17 в июле 2014 года.

Читайте такжеДело MH17 Россия сообщила только одному подозреваемому о начале судебного процесса

Об этом заявил судья Хендрик Стейнгаюс в ходе заседания в судебном комплексе "Схипхол" (пригород Амстердама) по делу МН17.

По его словам, в слушании объявлен перерыв до завтра. "Завтра в 10:00 (11:00 по Киеву) мы начнем с просьбы к прокуратуре проинформировать нас о состоянии дел относительно уголовного расследования", - сказал Стейнгаюс.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 марта начался судебный процесс в отношении первых четырех подозреваемых по делу о сбитии самолета рейса МН17, однако подозреваемые граждане РФ Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко не явились на судебное заседание.

В то же время суд готов заочно вести процесс по делу MH17 без присутствия подозреваемых.

Сегодня в заседании участвовали защитники Пулатова - два адвоката из нидерландской юридической компании Sjöcrona Van Stigt. Также на слушаниях присутствовала российский адвокат Елена Кутьина.

Судья Хендрик Стейнгаюс сообщил, что материалы дела MH17 насчитывают 36 тысяч страниц и имеют огромное количество мультимедийных файлов в цифровом формате.

В суд от прокуроров поступила информация, что по состоянию на данный момент 49 родственников желают воспользоваться правом выступления в суде, 82 - желают подать письменную декларацию относительно ожиданий от суда и 84 - желают подать заявление с требованием выплаты компенсации.