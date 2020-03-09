В Нидерландах начался судебный процесс по делу о сбитии MH17 (трансляция)

На заседании председательствуют судьи Хендрик Стейнгаюс, Дагмар Костер и Хелен Керстенс-Фокенс.

В понедельник в судебном комплексе Схипхола, который расположен возле аэропорта Амстердама, начнутся первые слушания о сбитии Боинга-777 Малайзийских авиалиний.

В судебном комплексе "Схипхол" (пригород Амстердама) Окружной суд Гааги начал судебные заседания в отношении первых четырех подозреваемых по делу о сбитии самолета Малайзийских авиалиний рейса МН17 в июле 2014 года.

Заседание суда транслируется на официальном сайте, посвященном судебному процессу по делу MH17.

Официальный язык заседания - нидерландский. Также предоставляется английский перевод.

На заседании председательствуют судья Окружного суда Гааги Хендрик Стейнгаюс, Дагмар Костер и Хелен Керстенс-Фокенс.

Заседание началось в 11:00 по киевскому времени (в 10:00 по местному времени).

Судья Стейнгаюс сказал, что каждое судебное заседание будет начинаться в 11:00 и продолжаться до 18:00 по киевскому времени. Он добавил, что с 13:00 до 14:00 будет обеденный перерыв, а с 16:00 до 16:30 короткий перерыв.

На заседании сторону обвинения представляет Государственная прокуратура Нидерландов.

Также на заседании присутствует сторона защиты подозреваемого Олега Пулатова. Его защиту будет представлять нидерландская юридическая компания Sjöcrona Van Stigt. Также на заседаниях будет присутствовать российский адвокат Елена Кутьина.

Видео: Радіо Свобода

Подсудимыми являются трое россиян и один украинец, которых суд считает причастными к ввозу из РФ в Украину комплекса "Бук", сбившего авиалайнер, а также к его эвакуации назад в Россию, сообщает "Европейская правда".

"Есть два обвинения. Первое - это убийство всех людей на борту MH17. Второе - действия, которые привели к катастрофе лайнера. Суд, если подтвердит обвинения, должен установить, кто был причастен к этому, кто принимал участие", - рассказала журналистам Мэрайя Кнайф, судья-секретарь суда, в котором будут происходить слушания.

Родственники погибших считают, что этот процесс и приговор в нем позволит привлечь к ответственности представителей российской политической и военной элиты, причастных к катастрофе авиалайнера.

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Как сообщал УНИАН, 9 марта в Нидерландах начнется судебное слушание по делу MH17. Судебный процесс будет проходить в стране, граждан которой было больше всего на борту самолета Малазийских авиалиний, по процедуре согласно законодательству Королевства Нидерланды.

В международную следственную группу по расследованию катастрофы самолета вошли представители правоохранительных органов пяти стран: Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

Совместную следственную группу от Украины возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Справка УНИАН.Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совместная следственная группа установила, что самолет сбила ракета, выпущенная из российского комплекса "Бук".

Первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), российский генерал Сергей Дубинский и террористы Олег Пулатов и Леонид Харченко.