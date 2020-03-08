"Специалисты провели высококлассную работу": Зеленский рассказал об ожиданиях от дела МН17

Президент выразил надежду, что виновные понесут ответственность за гибель 298 людей.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что на суде по делу MH17 в Нидерландах будет установлена справедливость и виновные понесут ответственность за гибель 298 людей.

Об этом глава государства заявил в Twitter.

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«Совместно с партнерами украинские специалисты провели высококлассную работу по сбору доказательств по делу МН17. 9 марта начнется рассмотрение дела в суде в Гааге. Верю, что справедливость будет установлена и виновные понесут ответственность за гибель 298 человек», - написал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 9 марта в Нидерландах начнется судебное слушание по делу MH17. Судебный процесс будет проходить в стране, граждан которой было больше всего на борту самолета Малазийских авиалиний, по процедуре согласно законодательству Королевства Нидерланды.

В международную следственную группу по расследованию катастрофы самолета вошли представители правоохранительных органов пяти стран: Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

Совместную следственную группу от Украины возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совместная следственная группа установила, что самолет сбила ракета, выпущенная из российского комплекса «Бук».

Первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), российский генерал Сергей Дубинский и террористы Олег Пулатов и Леонид Харченко.