ВР сегодня рассмотрит Избирательный кодекс и закон об импичменте с предложениями президента (онлайн)
10:29, 19 декабря 2019Политика
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Также в повестке дня сегодняшнего заседания парламента ряд законопроектов, касающихся регулирования деятельности в сфере азартных игр, и законопроект о привлечении к ответственности «воров в законе».
Рада должна рассмотреть ряд важных вопросов / фото УНИАН
Верховная Рада Украины сегодня рассмотрит проект Избирательного кодекса и закон об импичменте с предложениями президента.
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Как передает корреспондент УНИАН, также в повестке дня сегодняшнего заседания ряд законопроектов, которые касаются регулирования деятельности в сфере азартных игр, и законопроект о привлечении к ответственности «воров в законе».
Кроме того, предусматривается рассмотрение законопроектов, которые касаются регулирования вопроса добычи янтаря.
Всего в повестке дня - более 30 вопросов.
Сегодня парламент должен работать в пленарном режиме на утреннем и вечернем заседаниях.
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