цей матеріал доступний українською

ВР сегодня рассмотрит Избирательный кодекс и закон об импичменте с предложениями президента (онлайн)

10:29, 19 декабря 2019
Политика
66 0
Рада должна рассмотреть ряд важных вопросов / фото УНИАН

Читайте такжеСнятие неприкосновенности с нардепов: Зеленского призвали ветировать закон

Как передает корреспондент УНИАН, также в повестке дня сегодняшнего заседания ряд законопроектов, которые касаются регулирования деятельности в сфере азартных игр, и законопроект о привлечении к ответственности «воров в законе».

Кроме того, предусматривается рассмотрение законопроектов, которые касаются регулирования вопроса добычи янтаря.

Всего в повестке дня - более 30 вопросов.

Сегодня парламент должен работать в пленарном режиме на утреннем и вечернем заседаниях.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter