ВР сегодня рассмотрит Избирательный кодекс и закон об импичменте с предложениями президента (онлайн)

Также в повестке дня сегодняшнего заседания парламента ряд законопроектов, касающихся регулирования деятельности в сфере азартных игр, и законопроект о привлечении к ответственности «воров в законе».

Верховная Рада Украины сегодня рассмотрит проект Избирательного кодекса и закон об импичменте с предложениями президента.

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Как передает корреспондент УНИАН, также в повестке дня сегодняшнего заседания ряд законопроектов, которые касаются регулирования деятельности в сфере азартных игр, и законопроект о привлечении к ответственности «воров в законе».

Кроме того, предусматривается рассмотрение законопроектов, которые касаются регулирования вопроса добычи янтаря.

Всего в повестке дня - более 30 вопросов.

Сегодня парламент должен работать в пленарном режиме на утреннем и вечернем заседаниях.