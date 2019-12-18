Рада изменила механизм поступления в вузы

Законом также определяется понятие регионального заказа в сфере высшего образования.

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования (№2299).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 321 из 387 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Принятым законом в законе «О высшем образовании» устанавливается, что прием на обучение для получения степени младшего бакалавра или бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений) осуществляется на основе полного общего среднего образования по результатам внешнего независимого оценивания знаний и умений поступающих и уровня их творческих и/или физических способностей с учетом в том числе и балла за мотивационное письмо.

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Прием на основе степени бакалавра на обучение для получения степени магистра осуществляется по результатам вступительных экзаменов с использованием организационно-технологических процессов внешнего независимого оценивания и вступительных экзаменов в заведении высшего образования или творческих конкурсов по предметам (дисциплинам), по которым не проводятся вступительные экзамены с использованием организационно-технологических процессов внешнего независимого оценивания, включая единый вступительный экзамен по иностранному языку с использованием организационно-технологических процессов внешнего независимого оценивания.

Документ о высшем образовании выдается заведением высшего образования только по аккредитованной в соответствии с законом «О высшем образовании» образовательной программой. В документе о высшем образовании указывается наименование органа (органов) аккредитации, а в приложении к документу о высшем образовании - информация о выданных им (ими) соответствующих аккредитационных сертификатах, решениях.

Устанавливается, что лицензионные условия осуществления образовательной деятельности устанавливают исчерпывающий перечень требований, обязательных для выполнения заведением высшего образования или научной организацией, и исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заявлению о получении лицензии.

Лицензионные условия осуществления образовательной деятельности определяют, в частности, кадровые требования к работникам, которые имеют определенную образовательную и/или профессиональную квалификацию; технологические требования о наличии определенной материально-технической базы вместе с данными, которые позволяют её идентифицировать.

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В случае лицензирования образовательной деятельности заведением высшего образования впервые, а также лицензирование образовательной деятельности по образовательным программам, которые предусматривают присвоение профессиональной квалификации по профессиям, для которых введено дополнительное регулирования, проводится выездная лицензионная экспертиза, для которой орган лицензирования образует экспертную комиссию. Срок проведения выездной лицензионной экспертизы не может превышать 10 дней.

Перечень отраслей знаний и специальностей разрабатывается на основе Международной стандартной классификации образования и утверждается Кабинетом министров по представлению центрального органа исполнительной власти в сфере образования и науки.

Законом также определяется понятие регионального заказа в сфере высшего образования. Это средство удовлетворения потребностей экономики государства, региона и общества в квалифицированных кадрах, обеспечения конституционного права граждан на высшее образование путем заключения региональным заказчиком (Советом министров Автономной Республики Крым, областной, Киевской, Севастопольской городскими государственными администрациями) с заведением высшего образования регионального контракта на подготовку специалистов с высшим образованием.

Кроме того, устанавливается, что дуальная форма получения высшего образования - это способ получения образования соискателями дневной формы, предусматривает обучение на рабочем месте на предприятиях, в учреждениях и организациях для обретения определенной квалификации в объеме от 25 до 60% общего объема образовательной программы на основе договора. Обучение на рабочем месте предполагает исполнение должностных обязанностей в соответствии с трудовым договором.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.