"Ты настоящий патриот": Зеленский поддержал Зозулю после скандала с оскорблениями
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал украинского футболиста Романа Зозулю, которого оскорбляли болельщики во время матча между командами «Райо Вальекано» и «Альбасете».
«Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным», — написал президент.
Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина!— Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) December 16, 2019
Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным.
Мы с тобой! Жму руку!
💪💪💪
🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/UwuQKVqXu5
«Мы с тобой! Жму руку!» — добавил он.
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Как известно, 15 декабря матч 20-го тура испанской Сегунды (вторая по престижности лига в Испании) между «Райо Вальекано» и «Альбасете» был прерван после первого тайма. Фанаты "Райо" скандировали "Зозуля - е ***** и нацист" в адрес украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули. Второй тайм матча так и не начался, поскольку футболисты «Альбасете» отказались выходить на поле.