"К нему есть вопросы": в "Слуге народа" анонсировали расследование по главе ГБР Трубе

По словам нардепа, отставка Трубы не станет индульгенцией для главы ГБР.

Уволенный глава Государственного бюро расследований Роман Труба должна понести наказание, если правоохранители обнаружат в скандальных записях его разговоров состав преступления.

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Об этом заявила народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, передает «Обозреватель». По словам нардепа, увольнение с должности главы ГБР не станет для Трубы гарантией избежания ответственности.

"К руководителю есть вопрос. Он подозревается в каких-то политически ангажированных проектах, когда мы слышим вероятные его многочасовые записи разговоров, мы понимаем, что есть политическое давление, есть политическая составляющая", – заявила Верещук.

На вопрос, надо ли расследовать опубликованные в Telegram записи бесед, которые компрометируют главу ГБР, нардеп ответила: "Обязательно. Такие обвинения даже для бывшего руководителя ГБР не могут быть просто словами или какими-то скандалами с Telegram-каналов. Обязательно должно быть расследование, внутренняя безопасность. Также те органы, которые должны контролировать, должны доказать, а общество должно знать, это был голос Трубы или нет".

По ее словам, отставка Трубы не станет индульгенцией для главы ГБР.

"Должна существовать неотвратимость наказания. Если в действиях Трубы есть состав преступления, он должен понести наказание", – подчеркнула Верещук.