"К нему есть вопросы": в "Слуге народа" анонсировали расследование по главе ГБР Трубе
Уволенный глава Государственного бюро расследований Роман Труба должна понести наказание, если правоохранители обнаружат в скандальных записях его разговоров состав преступления.
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Об этом заявила народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, передает «Обозреватель». По словам нардепа, увольнение с должности главы ГБР не станет для Трубы гарантией избежания ответственности.
"К руководителю есть вопрос. Он подозревается в каких-то политически ангажированных проектах, когда мы слышим вероятные его многочасовые записи разговоров, мы понимаем, что есть политическое давление, есть политическая составляющая", – заявила Верещук.
На вопрос, надо ли расследовать опубликованные в Telegram записи бесед, которые компрометируют главу ГБР, нардеп ответила: "Обязательно. Такие обвинения даже для бывшего руководителя ГБР не могут быть просто словами или какими-то скандалами с Telegram-каналов. Обязательно должно быть расследование, внутренняя безопасность. Также те органы, которые должны контролировать, должны доказать, а общество должно знать, это был голос Трубы или нет".
По ее словам, отставка Трубы не станет индульгенцией для главы ГБР.
"Должна существовать неотвратимость наказания. Если в действиях Трубы есть состав преступления, он должен понести наказание", – подчеркнула Верещук.