Вспомнил о Порошенко: Труба прокомментировал принятие закона, из-за которого его уволят с должности

Он поблагодарил свою команду и следователей и пожелал им «оставаться профессиональными и верными своим принципам».

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба пожелал следователям ГБР «оставаться профессиональными и верными своим принципам».

Об этом Труба сообщил в своем Telegram-канале.

«Украина более 20 лет ждала ГБР, и только через год - без какой-либо поддержки, в условиях правового хаоса, вопреки, а не благодаря многим процессам, мы создали и запустили в работу центральный аппарат и семь территориальных управлений. За год - более 30 тысяч уголовных производств. Половина из них – в отношении правоохранителей. 150 - по чиновникам, включая пятого президента Украины. Это стало основой для тех политических процессов, которые впоследствии произошли», - заявил Труба.

Он поблагодарил свою команду и следователей и пожелал им «оставаться профессиональными и верными своим принципам».

Также Труба прокомментировал принятый сегодня закон по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований.

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«Относительно закона: к сожалению, сверхважные нормы об увеличении количества работников и территориальных управлений были исключены из первоочередной версии закона. Эти нормы создали бы минимально возможные условия для нормальной работы следственных подразделений, ведь сейчас они работают на пределе возможного. Когда одно терруправление охватывает 3-4-5 областей, на одного следователя - по 100 производств, а областных представительств нет», - отметил Труба.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 декабря, Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований» (№2116).

Согласно закону, действующего директора ГБР Трубу и его заместителей уволят.

Согласно закону, руководителей ГБР будет выбирать конкурсная комиссия, в которую войдут три члена от парламента, три - от президента, три - от правительства. Квота Кабмина будет делегирована международными организациями.

Кроме того, законом предусмотрено, что для обеспечения непрерывности и эффективности досудебных расследований по делам Майдана следователи органов прокуратуры, прокуроры могут быть переведены по их согласию, без обязательного проведения конкурса, в ГБР, но не позднее 11 января 2020 года.