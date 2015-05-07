Мы должны сделать все, чтобы ошибки тридцатых годов никогда не повторились - Порошенко

Об этом он заявил во время политической панели "Европейская интеграция, как урок полученный после Второй мировой войны" сегодня в Гданьске, где он принимает участие в мероприятиях по празднованию 70-й годовщины Победы над нацизмом в Европе.

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"ЕС, который появился на развалинах, оставшихся после Второй мировой войны, стал единственным средством противодействия для того, чтобы такая трагедия не повторилась вновь. Но этот процесс не закончился. На восточных границах ЕС борьба продолжается... Сегодня мы должны сделать все, чтобы ошибки тридцатых годов никогда не повторились. И крупномасштабный конфликт в Европе сейчас кажется гораздо ближе, чем раньше", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в это трудное время нам важно сохранять единство.

"Сейчас ЕС стоит перед очень важным вызовом в своей истории. Вызов и проверка на солидарность, основных принципов. В это трудное время очень важно, чтобы не допустить то, что было 70 лет назад. Сейчас Украина является новой передовой линией Европы", - сказал он.

Порошенко также подчеркнул, что 8-ого мая, впервые народ Украины присоединится к европейской традиции чествования Героев.

Как сообщал УНИАН, Порошенко прибыл в Гданьск для участия в мероприятиях по празднованию 70-летия победы над нацизмом.

В этих мероприятиях 7-8 мая в Гданьске принимают участие президенты Болгарии, Хорватии, Кипра, Чехии, Эстонии, Литвы, Румынии и Украины.

Участие в торжествах подтвердили также главы парламентов Испании и Латвии, премьер Словакии, бывший президент Германии Хорст Келер, заместитель председателя парламента Венгрии и министр обороны Франции. О своем участии также заявили генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и председатель Европейского Совета Дональд Туск.