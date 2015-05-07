Порошенко прибыл в Гданьск для участия в мероприятиях по празднованию 70-летия победы над нацизмом

Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в Twitter.

Как сообщал УНИАН, в мероприятиях 7-8 мая в Гданьске примут участие президенты Болгарии, Хорватии, Кипра, Чехии, Эстонии, Литвы, Румынии и Украины.

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Участие в торжествах подтвердили также главы парламентов Испании и Латвии, премьер Словакии, бывший президент Германии Хорст Келер, заместитель председателя парламента Венгрии и министр обороны Франции. О своем участии также заявили генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и председатель Европейского Совета Дональд Туск.

Prezydent @poroshenko przybył do #Gdańsk gdzie weźmie udział w uroczystościach z okazji 70 rocznicy zakończenia WWII pic.twitter.com/ynSL9Uj4XU — Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) 7 Май 2015

Торжества начнутся в Европейском центре Солидарности историческими дебатами под названием «Наследие II мировой войны с перспективы последних 70 лет». В дискуссии примут участие известные историки, в частности Тимоти Снайдер (США), Юрий Афанасьев (Россия), Норман Дейвис (Великобритания), Джордж Генри-Сотую (Франция), Анджей Пачковский (Польша), Стефан Троебст (Германия). После дискуссии историков состоится политическая часть под названием «Европейская интеграция. Урок из второй мировой войны и ее современное значение», которую проведет президент Польши Бронислав Коморовский.

Позже состоятся торжественные мероприятия на Вестерплатте.