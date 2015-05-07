Порошенко прибыл в Гданьск для участия в мероприятиях по празднованию 70-летия победы над нацизмом
Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Гданьск для участия в мероприятиях по празднованию 70-летия победы над нацизмом.
Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в Twitter.
Как сообщал УНИАН, в мероприятиях 7-8 мая в Гданьске примут участие президенты Болгарии, Хорватии, Кипра, Чехии, Эстонии, Литвы, Румынии и Украины.
Читайте такжеСегодня в Польше состоится трехсторонняя встреча Порошенко, Коморовского и Пан Ги Муна
Участие в торжествах подтвердили также главы парламентов Испании и Латвии, премьер Словакии, бывший президент Германии Хорст Келер, заместитель председателя парламента Венгрии и министр обороны Франции. О своем участии также заявили генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и председатель Европейского Совета Дональд Туск.
Prezydent @poroshenko przybył do #Gdańsk gdzie weźmie udział w uroczystościach z okazji 70 rocznicy zakończenia WWII pic.twitter.com/ynSL9Uj4XU
— Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) 7 Май 2015
Торжества начнутся в Европейском центре Солидарности историческими дебатами под названием «Наследие II мировой войны с перспективы последних 70 лет». В дискуссии примут участие известные историки, в частности Тимоти Снайдер (США), Юрий Афанасьев (Россия), Норман Дейвис (Великобритания), Джордж Генри-Сотую (Франция), Анджей Пачковский (Польша), Стефан Троебст (Германия). После дискуссии историков состоится политическая часть под названием «Европейская интеграция. Урок из второй мировой войны и ее современное значение», которую проведет президент Польши Бронислав Коморовский.
Позже состоятся торжественные мероприятия на Вестерплатте.