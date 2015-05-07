Генсек ООН в Киеве почтит памяти погибших во Второй мировой войне

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Петра Порошенко Святослав Цеголко в "Твиттере".

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"Генсек ООН подтвердил, что завтра примет участие в мероприятиях памяти погибших во Второй мировой войне в Киеве", - написал он.

По словам Святослава Цеголко, сейчас президенты в Гданьске участвуют в исторической панели "Пересмотр последствий Второй мировой войны спустя 70 лет после окончания".

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко в Гданьске провел встречу с генсекретарем ООН Пан Ги Муном и президентом Польши Брониславом Коморовским.