8 мая в Украине будет отмечаться День памяти и примирения - указ

Текст указа № 169/2015 «О мероприятиях по празднованию в 2015 году 70-й годовщины Победы над нацизмом в Европе и 70-той годовщины окончания Второй мировой войны» опубликован на президентском сайте.

Читайте такжеПрезидент Болгарии также отказался ехать в Москву на 70-летие Победы

«С целью достойного чествования подвига Украинского народа, его выдающегося вклада в победу Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, выражения уважения всем борцам против нацизма, увековечения памяти о погибших воинах, жертв войны, военных преступлений, депортаций и преступлений против человечности, совершенных в годы войны, усиление заботы о ветеранах войны, участниках украинского освободительного движения этого периода, жертв нацистских преследований, утверждения преемственности традиций воинов - победителей нацизма и нынешних защитников Отечества, консолидации общества вокруг идеи защиты Украины и в связи с празднованием в 2015 году 70-й годовщины Победы над нацизмом в Европе и 70-й годовщины окончания Второй мировой войны» президент постановил «обратиться к государственным органам, органам местного самоуправления по определению одним из приоритетов своей деятельности обеспечение уважительного отношения к памяти о Победе над нацизмом, общественного уважения к ветеранам войны, участникам украинского освободительного движения времен Второй мировой войны, жертв нацистских преследований, нынешних защитников Отечества, а также предоставления им государственной поддержки», - сказано в тексте указа.

Ранее УНИАН сообщал, что правительство не будет отменять празднование Дня победы 9 мая.