Порошенко: необходимо создать новый международный порядок безопасности
21:03, 07 мая 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает необходимость создания нового международного порядка безопасности.
Мы должны создать новый международный порядок безопасности / твиттер Порошенка
Об этом он заявил во время политической панели "Европейская интеграция, как урок полученный после Второй мировой войны" сегодня в Гданьске, где он принимает участие в мероприятиях по празднованию 70-й годовщины Победы над нацизмом в Европе.
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"Мы должны создать новый международный порядок безопасности, который бы обеспечил порядок и ответственность каждой страны-участницы", - сказал Петр Порошенко.
Он подчеркнул, что ООН должна сделать все для урегулирования ситуации на Донбассе и, в частности, направить туда миротворческую миссию.
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