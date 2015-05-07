Порошенко: необходимо создать новый международный порядок безопасности

21:03, 07 мая 2015
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает необходимость создания нового международного порядка безопасности.

твиттер Порошенка

Об этом он заявил во время политической панели "Европейская интеграция, как урок полученный после Второй мировой войны" сегодня в Гданьске, где он принимает участие в мероприятиях по празднованию 70-й годовщины Победы над нацизмом в Европе.

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"Мы должны создать новый международный порядок безопасности, который бы обеспечил порядок и ответственность каждой страны-участницы", - сказал Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что ООН должна сделать все для урегулирования ситуации на Донбассе и, в частности, направить туда миротворческую миссию.

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