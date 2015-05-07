Порошенко: необходимо создать новый международный порядок безопасности

Об этом он заявил во время политической панели "Европейская интеграция, как урок полученный после Второй мировой войны" сегодня в Гданьске, где он принимает участие в мероприятиях по празднованию 70-й годовщины Победы над нацизмом в Европе.

Читайте такжеПорошенко: ООН должна направить на Донбасс миротворческую миссию

"Мы должны создать новый международный порядок безопасности, который бы обеспечил порядок и ответственность каждой страны-участницы", - сказал Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что ООН должна сделать все для урегулирования ситуации на Донбассе и, в частности, направить туда миротворческую миссию.